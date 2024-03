Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:46 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 156,80 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,60 EUR. Bisher wurden heute 1.677 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,51 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,53 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 8,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

