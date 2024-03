Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag leichter

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 155,80 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 155,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 155,60 EUR. Bei 155,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 14.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 7,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (145,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,93 Prozent.

Für Pfeiffer Vacuum-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,098 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 241,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR in den Büchern standen.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Start Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende