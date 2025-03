Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 155,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 155,80 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,80 EUR an. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,72 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 149,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,11 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfeiffer Vacuum-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,11 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester