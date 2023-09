Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 147,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 147,00 EUR nach oben. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 456 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 177,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,54 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 228,08 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,10 EUR umgesetzt.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht