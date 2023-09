Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 146,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 146,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,80 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 146,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 141 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 20,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 120,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 228,08 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,10 EUR umgesetzt.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

