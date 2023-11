Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 150,20 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 150,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 150,20 EUR. Bei 150,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Am 21.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 177,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 15,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 3,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 228,08 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 228,08 EUR gelegen.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

