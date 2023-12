Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 153,00 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 153,00 EUR. Bei 153,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 153,00 EUR. Bisher wurden heute 20 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 175,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 12,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

November 2023: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf