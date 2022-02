Pfeiffer Vacuum Aktie News: Investoren trennen sich vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 175,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 174,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.273 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 226,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.03.2021 Kursverluste bis auf 151,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,17 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG entwickelt, produziert, vertreibt und wartet eine breite Palette an Vakuumpumpen und -systemen sowie Mess- und Analysegeräten. Die Produkte werden in einem breiten Spektrum von kommerziellen und analytischen Anwendungen verwendet unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern, CDs, Computerfestplatten, optischen Linsen, Monitoren, Glühlampen, Autoelektronik, Autoscheinwerfern, gefriergetrockneter Nahrung, oberflächenbehandelten Ersatz- und Maschinenteilen, Elektronenmikroskopen und Massenspektrometern. Zu den Kunden gehören Hersteller von analytischen Geräten und Vakuum-Prozessausrüstungen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Unternehmen, die Vakuumprozesse in ihrer Produktion einsetzen.

