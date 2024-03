Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 156,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 156,20 EUR. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.380 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2023 markierte das Papier bei 160,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 145,00 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 7,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie generiert. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 27.03.2025 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,13 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

