Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 156,00 EUR.

Die Aktie verlor um 14:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 156,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 156,00 EUR. Bei 156,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 1.689 Stück.

Am 20.03.2023 markierte das Papier bei 160,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 2,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 27.09.2023. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 7,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Pfeiffer Vacuum-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 241,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 26.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

