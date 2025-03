Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 156,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 156,00 EUR zu. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR zu. Bei 155,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 757 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 161,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,59 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,40 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,32 EUR an Pfeiffer Vacuum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 241,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,89 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

