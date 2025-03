Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 155,80 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 155,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,80 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 149,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,11 Mio. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,89 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

