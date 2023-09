Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Mit einem Kurs von 147,40 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel um 14:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 147,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,60 EUR aus. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 147,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 509 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,20 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 20,22 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (120,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

