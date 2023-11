Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 149,60 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 149,60 EUR. Bei 149,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 150,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 295 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 177,20 EUR markierte der Titel am 21.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 2,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 228,08 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,08 EUR umgesetzt worden waren.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu