Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 156,00 EUR.

Mit einem Wert von 156,00 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 156,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 5,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

