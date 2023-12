Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum macht am Donnerstagmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 153,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 11:30 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 153,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 153,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.417 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 12,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit Abgaben von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 241,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228,08 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

November 2023: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf