Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 156,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,40 EUR. Zuletzt wechselten 246 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 171,00 EUR erreichte der Titel am 24.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren. Pfeiffer Vacuum dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Hot Stocks heute: Im Apple Short Trade Gewinne mitnehmen - Pfeiffer Vacuum mit Garantie-Dividende

Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich zurück

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben