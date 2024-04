Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Pfeiffer Vacuum im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 154,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr bei 154,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,80 EUR an. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,20 EUR nach. Mit einem Wert von 154,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 937 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 159,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2024). Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Pfeiffer Vacuum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,50 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

