Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Freitagmittag

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 143,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 143,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 145,20 EUR. Zuletzt wechselten 2.331 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 226,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,55 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 141,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 1,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,50 EUR aus.

Am 04.11.2021 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 02.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie dreht ins Minus: Pfeiffer Vacuum legt bei Umsatz und Ergebnis zu

Pfeiffer Vacuum-Aktie gewinnt schlussendlich zweistellig: Pfeiffer Vacuum peilt 2022 weitere Steigerungen an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum