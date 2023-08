Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 148,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 148,40 EUR abwärts. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 148,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.014 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Am 05.11.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,42 EUR je Aktie.

