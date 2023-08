Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zum Vortag unverändert notierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 148,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:42 Uhr bei 148,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,80 EUR zu. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 148,00 EUR ein. Mit einem Wert von 148,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.522 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2022 auf bis zu 177,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 16,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 120,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,82 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

