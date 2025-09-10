Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum büßt am Montagnachmittag ein

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 154,60 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,60 EUR ein. Bei 156,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 800 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

