Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 150,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 150,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,00 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 2.767 Aktien.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 228,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

