Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 153,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 153,00 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 153,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 153,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 246 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2022 markierte das Papier bei 174,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 12,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 5,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 241,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,08 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

