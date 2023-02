Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Donnerstagmittag positiv

Um 12:07:00 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 162,00 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 162,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 208 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 192,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 120,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 34,11 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 28.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie tiefer: Pfeiffer Vacuum verfehlt beim operativen Ergebnis Prognose

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum