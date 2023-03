Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag in Grün

Um 09:05 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 158,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 158,00 EUR. Mit einem Wert von 156,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 331 Stück.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 192,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,71 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum