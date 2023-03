Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Kurseinbußen

Um 15:52 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 157,00 EUR. Bei 156,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 159,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 19.601 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,00 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2022. 18,23 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (120,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,97 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 228,08 EUR gegenüber 184,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 28.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie tiefer: Pfeiffer Vacuum und Pangea einigen sich auf Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum steigert Investitionen und streicht Dividende zusammen

Pfeiffer Vacuum-Aktie tiefer: Pfeiffer Vacuum verfehlt beim operativen Ergebnis Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum