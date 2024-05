Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 158,80 EUR.

Um 15:46 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 158,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 158,80 EUR. Bei 155,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.893 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 0,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,60 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

