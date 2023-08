Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:27 Uhr um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR ab. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 147,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,20 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 2.887 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 16,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

