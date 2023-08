Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagvormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR abwärts.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 148,00 EUR nach. Bei 148,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 415 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 177,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 120,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

