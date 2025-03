Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 155,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 155,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 155,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.962 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 3,71 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,98 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.04.2024 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,11 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 241,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,41 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,75 EUR fest.

