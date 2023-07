Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Mit einem Kurs von 150,00 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 14:43 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 150,00 EUR an der Tafel. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 150,60 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.724 Stück gehandelt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 18,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,47 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Pfeiffer Vacuum dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,42 EUR je Aktie belaufen.

