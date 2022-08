Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 04:22 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 140,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 140,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 592 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,50 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 03.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

