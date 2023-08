Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR nach.

Um 11:05 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR ab. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 148,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.666 Stück gehandelt.

Am 21.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,38 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 02.11.2023 gerechnet. Am 05.11.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

