Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 148,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,00 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.122 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,20 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

