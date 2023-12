Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagmittag tiefer

Pfeiffer Vacuum im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 151,60 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 151,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 151,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.718 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 21.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit Abgaben von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 241,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

