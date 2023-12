Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 151,80 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:37 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 151,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 152,60 EUR. Zuletzt wechselten 8.525 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2022 auf bis zu 174,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,02 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (145,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 4,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 241,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

