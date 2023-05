Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Freitagvormittag schwächer

Um 08:52 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 151,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,40 EUR. Bisher wurden heute 40 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 177,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,04 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,08 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 01.08.2023 präsentieren. Am 30.07.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

