Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 147,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 147,40 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 146,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 121 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2022 bei 177,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

