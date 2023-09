Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Dienstagvormittag

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 147,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 147,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,60 EUR. Bei 147,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 228,08 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht