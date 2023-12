Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 151,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 151,60 EUR. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.027 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 02.11.2023 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

