Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 168,80 EUR. Bei 169,40 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 168,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.492 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 192,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Mit einem Zuwachs von 12,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Abschläge von 39,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 228,08 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 184,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 28.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,54 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

