Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 156,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:10 Uhr 0,3 Prozent auf 156,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,60 EUR an. Mit einem Wert von 156,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 542 Aktien.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,64 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,110 EUR an Pfeiffer Vacuum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,104 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 241,11 EUR gegenüber 228,08 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,86 EUR je Aktie.

