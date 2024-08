Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 151,20 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 151,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,88 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 145,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,10 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,35 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 243,65 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

