Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag im Minusbereich

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 150,20 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 150,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 150,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 15 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,59 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 27.09.2023. Abschläge von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

