Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 152,20 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel um 14:12 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 152,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 153,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 152,20 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 2.212 Stück.

Bei 177,20 EUR markierte der Titel am 21.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,43 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,73 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfeiffer Vacuum einen Umsatz von 228,08 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag