Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 171,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 172,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 441 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei 220,00 EUR erreichte der Titel am 29.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,05 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,08 EUR, während im Vorjahreszeitraum 184,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,78 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum