Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit stabiler Tendenz

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 152,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 152,60 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 152,60 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,20 EUR nach. Bei 152,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 575 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2022 auf bis zu 174,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

