Pfeiffer Vacuum-Aktie aktuell: Pfeiffer Vacuum auf grünem Terrain

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 165,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 166,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,20 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 613 Stück gehandelt.

Am 14.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 192,80 EUR. Am 14.12.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,60 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,63 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 6,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG entwickelt, produziert, vertreibt und wartet eine breite Palette an Vakuumpumpen und -systemen sowie Mess- und Analysegeräten. Die Produkte werden in einem breiten Spektrum von kommerziellen und analytischen Anwendungen verwendet unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern, CDs, Computerfestplatten, optischen Linsen, Monitoren, Glühlampen, Autoelektronik, Autoscheinwerfern, gefriergetrockneter Nahrung, oberflächenbehandelten Ersatz- und Maschinenteilen, Elektronenmikroskopen und Massenspektrometern. Zu den Kunden gehören Hersteller von analytischen Geräten und Vakuum-Prozessausrüstungen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Unternehmen, die Vakuumprozesse in ihrer Produktion einsetzen.

