Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 147,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:30 Uhr um 0,3 Prozent auf 147,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 147,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.294 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 20,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,80 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Am 05.11.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

